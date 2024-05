Antrag auf internationalen Haftbefehl gegen Netanjahu stößt auf Kritik

Washington: Der Antrag auf einen internationalen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen gegen Israels Regierungschef Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Gallant hat international heftige Reaktionen ausgelöst. US-Präsident Biden nannte den Schritt empörend. Man stehe an der Seite Israels. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, der gleichzeitige Antrag auch gegen die Hamas-Führung erwecke den Eindruck einer Gleichsetzung. Dies sei aber unzutreffend. Netanjahu selbst erklärte, er weise den Vergleich zwischen dem demokratischen Israel und den Massenmördern der Hamas mit Abscheu zurück. Der Antrag des Chefanklägers geht jetzt an eine Kammer des Internationalen Strafgerichtshofes, der drei Richter vorsitzen. Bis zu einer Entscheidung können Monate vergehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 07:00 Uhr