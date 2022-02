Anträge für Energiesparhäuser werden doch noch bearbeitet

Schulleiter in Bayern können ganze Klassen heimschicken

München: In Bayern müssen infizierte Schülerinnen und Schüler in Isolation. Wie Kultusminister Piazolo nach der Kabinettssitzung erklärte, sind zwar die Gesundheitsämter für die Anordnung von Quarantäne zuständig. Schulleitungen müssen Betroffene aber sofort nach Hause schicken, wenn ein positiver Test vorliege. Nach seinen Worten will man damit ein hohes Schutzniveau an den Schulen erreichen. Piazolo nannte hier außerdem die bekannten Maßnahmen wie Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften und Impfungen. Präsenzunterricht sei nach wie vor die oberste Maxime. Jedoch sei auf Anordnung der Schulleitung Distanzunterricht möglich, wenn in einer Klasse eine Infektionsquote von über 50 Prozent erreicht sei. Nach fünf Tagen sei dann ein Freitesten und die Rückkehr zum Präsenzunterricht möglich. Gesundheitsminister Holetschek erklärte ergänzend, man wolle wie in den Schulen auch in den Kitas flächendeckend testen. Bezüglich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die Mitte März in Kraft tritt, wünscht sich Holetschek klarere Anweisungen des Bundes zur konkreten Umsetzung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.02.2022 14:15 Uhr