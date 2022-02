Anträge für Energiesparhäuser werden doch bearbeitet

Schulleiter dürfen Klassen in Distanzunterricht schicken

München: Schulleiter in Bayern dürfen künftig ganze Klassen in den Distanzunterricht schicken. Wie Kultusminister Piazolo nach einer Kabinettssitzung sagte, ist die Voraussetzung dafür, dass rund 50 Prozent der Schüler wegen Corona in Isolation sind. Die Schulleiter müssen damit nicht mehr auf eine entsprechende Anweisung des Gesundheitsamtes warten. Schülerinnen und Schüler, die positiv getestet werden, müssen, wie bisher, umgehend nach Hause und in Isolation.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2022 16:00 Uhr