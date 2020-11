Anträge auf E-Auto-Förderung erreichen im Oktober neuen Rekord

Auszählung der Stimmen in den USA geht weiter

Washington: Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA ist weiter offen. Die Auszählung der Stimmen dauert an. Derzeit liegt der demokratische Herausforderer Biden knapp vor Amtsinhaber Trump. Mit Spannung wird erwartet, wie die sogenannten Swing States im Nordosten des Landes abgestimmt haben. In Michigan liefern sich Trump und Biden ein Kopf-an Kopf-Rennen, ebenso in Wisconsin. In Pennsylvania führt Trump, allerdings dürfte sich dort die Auszählung noch Tage hinziehen. Briefwahlstimmen werden bis Freitag angenommen, wenn sie die Poststempel des Wahltags haben. Trotz des ungewissen Ausgangs hat sich Trump bereits zum Sieger der Wahl erklärt. Er kündigte an, den Obersten Gericht einzuschalten. Wörtlich sagte er. "Wir wollen, dass alles Wählen endet." Das Wahlkampfteam von Biden bezeichnete das als skandalös und beispiellos.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 13:45 Uhr