Antisemitismusbeauftragter zeigt sich schockiert über Rassismus-Vorfälle

Berlin : Der Rassismus-Vorfall bei einer Party auf Sylt hat auch den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung auf den Plan gerufen. Felix Klein zeigte sich schockiert über das Video, auf dem junge Partygäste die ausländerfeindliche Umtextung eines bekannten Liedes grölen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Klein, für ihn sei das Beleg dafür, dass eine menschenfeindliche Ideologie in die Gesellschaft vordringe. Sie sei offensichtlich Teil der Popkultur und in einem Milieu salonfähig geworden, dem klar sein müsste, dass Ausländer maßgeblich zu unserem Wohlstand beitragen. Inzwischen wurde bekannt, dass es vor zwei Tagen einen ähnlichen Vorfall auf der Bergkirchweih in Erlangen gegeben hat. Gegen zwei junge Männer ermittelt der Staatsschutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 09:00 Uhr