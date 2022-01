Antisemitismusbeauftragter warnt vor Schlussstrich bei Holocaust-Gedenken

Nachrichtenarchiv - 27.01.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags energisch vor einem Schlussstrich unter die Geschichte des Nationalsozialismus gewarnt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, man könne nur eine Zukunft gestalten, wenn man seine Vergangenheit kenne. Die unfassbaren Verbrechen der NS-Zeit, die industrialisierte Ermordung von Millionen Menschen prägten die Gesellschaft bis heute. Auch bayerische Städte setzen heute ein Zeichen gegen das Vergessen. Das Stadtmuseum und die Stadt Memmingen gedenken am Nachmittag mit einer Sonderausstellung der Opfer des Nationalsozialismus. In Augsburg wird auf dem Geoportal der Stadt eine Karte mit allen Gedenkzeichen wie Stolpersteine und Erinnerungsbänder freigeschaltet. Und in München können sich Interessierte mit einer App zu Erinnerungsorten führen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2022 07:00 Uhr