Antisemitismusbeauftragter warnt vor Hass und Hetze

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum ersten Jahrestag des Anschlags von Hanau hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, dazu aufgerufen, als Gesellschaft zusammenzustehen. Man müsse mutig für Weltoffenheit, Toleranz und demokratische Werte einstehen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der schreckliche Anschlag von Hanau werde immer Mahnung sein, welche Gefahr Hass und Hetze für unsere Gesellschaft und damit letztlich auch für jeden einzelnen sei, so Klein. - Am 19. Februar 2020 hatte ein Mann in Hanau an mehreren Tatorten neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Morgen wollen Bundespräsident Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Bouffier zusammen mit dem Hanauer Oberbürgermeister und Angehörigen der Toten an einer Gedenkfeier teilnehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.02.2021 01:00 Uhr