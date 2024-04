Antisemitismusbeauftragter warnt vor Anstieg judenfeindlicher Straftaten

Berlin: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat vor einer weiteren Zunahme judenfeindlicher Straftaten gewarnt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, der Anschlag der Hamas am 7. Oktober habe bereits zu einem beispiellosen Anstieg in Europa geführt. Der Angriff Irans sollte nun nicht als weiterer Vorwand für solcher Aktionen dienen. Klein rief dazu auf, den - so wörtlich - fatalen Mechanismus zwischen erhöhten Spannungen im Nahen Osten und antisemitischer Hetze zu durchbrechen. Dies käme der politischen Kultur in Deutschland zugute.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 07:00 Uhr