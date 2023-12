Antisemitismusbeauftragter sieht Sicherheit der Juden in Deutschland bedroht

Berlin: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sieht die Sicherheit von Jüdinnen und Juden mit Sorge. Den Funke-Zeitungen hat er gesagt, der Überfall der Hamas auf Israel sei eine Zeitenwende auch für die Juden in Deutschland. Seit dem Holocaust seien Juden hierzulande nicht mehr in so großer Gefahr gewesen wie heute. Es sei zu befürchten, so Klein, dass der Arm der Hamas bis nach Deutschland reicht. Bereits jetzt sei klar, dass die antisemitistischen Straftaten bundesweit so hoch seien wie noch nie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 10:45 Uhr