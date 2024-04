Antisemitismusbeauftragter Klein kritisiert Vorgehen der israelischen Armee

Berlin: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, kritisiert das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza. Konkret nennt er die Tötung von Mitarbeitern einer internationalen Hilfsorganisation Anfang der Woche - diese sei, so Klein in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, "schwer erträglich". Die israelische Regierung rief er auf, den Vorfall lückenlos aufzuklären. Klein zeigte zudem Verständnis für Forderungen nach Neuwahlen in Israel. "Immer mehr Menschen hätten Zweifel an dem Grundversprechen, dass die Regierung alles tue, um die Geiseln zu befreien", so Klein. Bei einem israelischen Luftangriff auf einen Konvoi im Gazastreifen waren am Montag sieben Hilfskräfte der US-Organisation World Central Kitchen getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 08:00 Uhr