Antisemitismusbeauftragter Klein fordert Verschärfung des Strafrechts

Berlin: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat mehr Engagement im Kampf gegen Hass und Hetze angemahnt. Vor dem Hintergrund der Reaktionen in Deutschland auf den Terror der Hamas in Israel müssten Polizei und Justiz besser in die Lage versetzt werden, Bedrohungen aus dem islamistischen Umfeld in den Griff zu bekommen, so Klein gegenüber den Zeitungen der "Funke-Gruppe". Er forderte eindeutige gesetzliche Änderungen im Strafgesetzbuch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 04:00 Uhr