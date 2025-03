Antisemitismusbeauftragter fordert Verfassungssschutz an Unis

Der Verfassungsschutz soll an deutschen Universitäten verstärkt im Kampf gegen Judenhass zum Einsatz kommen: Das fordert Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", angesichts antisemitischer Proteste im linken, akademischen Umfeld reiche die Präventionsarbeit nicht mehr aus. Der Staat dürfe das Ausmaß an Radikalität in diesem Milieu nicht hinnehmen. Daher sind aus Kleins Sicht jetzt auch Sicherheitsbehörden wie der Verfassungsschutz gefragt.

