Antisemitismusbeauftragter fordert besseren Schutz jüdischer Einrichtungen

Berlin: Angesichts des Angriffs auf Israel hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, vor Attacken der Hamas auf jüdische Einrichtungen in Deutschland gewarnt. Israelbezogener Antisemitismus sei keine graue Theorie, sondern eine reale Gefahr für Juden in Deutschland. Gestern hatten Hamas-Sympathisanten in Berlin Süßigkeiten auf der Straße verteilt, um die Angriffe zu feiern. Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, den Schutz jüdischer Einrichtungen hierzulande zu verstärken - in Berlin sei dies bereits geschehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 06:00 Uhr