Antisemitismusbeaufragter kritisiert Documenta-Kuratoren

Löscharbeiten des Waldbrands in Brandenburg sind schwierig

Potsdam: Die Löscharbeiten des Waldbrandes im brandenburgischen Treuenbrietzen gestalten sich schwierig. Das Gelände ist munitionsbelastet und kann von den Feuerwehrleuten nicht sicher betreten werden. Außerdem fachen Wind und Hitze die Flammen weiter an. Evakuierungen sind vorerst nicht vorgesehen, da der Wind abflaue, teilte das Lagezentrum der Polizei mit. Am Freitag war der Brand ausgebrochen und hatte sich in einem etwa 60 Hektar großen Waldstück ausgebreitet. Nachdem die Flammen gestern etwas zurückgedrängt werden konnten, weiteten sie sich am Abend wieder aus. - Auch in Bayern ist die Waldbrandgefahr hoch, insbesondere in Franken und der Oberpfalz aber auch in Augsburg und Memmingen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2022 11:00 Uhr