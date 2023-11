Antisemitismus in Deutschland wurde laut Bas "viel zu lange unterschätzt"

Berlin: Das Ausmaß des Antisemitismus in Deutschland ist nach Ansicht von Bundestagspräsidentin Bas in den vergangenen Jahren unterschätzt worden. Der "Bild am Sonntag" sagte die SPD-Politikerin, die Gesellschaft habe den Antisemitismus nicht gesehen oder habe ihn nicht sehen wollen - ob in der Kulturszene, im Internet oder im Alltag. Was gerade auf Deutschlands Straßen los sei, mache ihr "richtig Sorge", so Bas. Jetzt breche sich der Antisemitismus hemmungslos Bahn. Und zwar von Rechten, von Linken, von Zugewanderten. Bas forderte einen Schulterschluss aller gesellschaftlichen Gruppen gegen Judenfeindlichkeit: ein breites Bündnis von Medien, Kultur, Wirtschaft, Sport und Politik. Mit Blick auf die jüngsten antisemitischen Kundgebungen sagte sie, man müsse künftig genauer hinschauen, ob Hass gepredigt oder friedlich demonstriert werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 06:00 Uhr