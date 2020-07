Antisemitismus in Bayern nimmt zu

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Während der Corona-Krise hat es in Bayern deutlich mehr judenfeindliche Vorfälle gegeben als zuvor. Laut der Recherche- und Informationsstelle Anitsemitismus in Bayern lag der Anstieg in der ersten Jahreshälfte bei 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die aktuelle Pandemie sei häufig als Vorwand für Judenfeindlichkeit genutzt worden - oft sei zum Beispiel behauptet worden, Juden seien für die Pandemie verantwortlich. Auf Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen seien zudem häufig antisemitische Plakate gezeigt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 23:00 Uhr