Antisemitismus in Bayern nimmt zu

Internet-Aktivist siegt vor EuGH mit Beschwerde gegen Privacy-Shield

Luxemburg: Der Europäische Gerichtshof hat die Privacy-Shield-Vereinbarung gekippt, die den Datenaustausch mit den USA geregelt hat. Damit ist nun die Übertragung von persönlichen Daten in die USA in vielen Fällen illegal. Tech-Firmen können aber über sogenannte Standard-Vereinbarungen auch weiterhin Daten übermitteln. Denn diese bleiben ausdrücklich erlaubt. Hintergrund der Entscheidung des EuGH ist eine Beschwerde des österreichischen Juristen Max Schrems gegen Facebook. Er argumentierte, Facebook Irland dürfe seine Daten nicht an den Mutterkonzern in den USA weiterleiten, weil dort der Datenschutz nicht im selben Maß wie in Europa garantiert sei. Sogar Geheimdienste könnten dort auf seine Daten zugreifen. Schrems erklärte, er sei sehr glücklich über das Urteil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 11:00 Uhr