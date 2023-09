Antisemitismus-Experte warnt vor "erinnerungspolitischem Klimawandel"

Berlin: Der Direktor der Gedenkstätte Buchenwald hat vor einem sich verändernden Umgang vieler Deutscher mit ihrer Geschichte gewarnt. Im Interview mit tagesschau.de sagte Jens-Christian Wagner, man erlebe derzeit einen, so wörtlich, "erinnerungspolitischen Klimawandel". Die Judenfeindlichkeit nehme zu, so Wagner - und die Zahl der Angriffe auf Gedenkstätten häufe sich. Fast täglich tauchten dort antisemitische und Neonazi-Schmierereien auf, so Wagner. Auch in der Politik ändere sich das Klima - das zeige sich am Auftreten der AfD und an der Diskussion um Aiwanger. Statt über ein den Holocaust verherrlichendes Pamphlet werde nur noch über eine angebliche Schmutzkampagne gesprochen. Wagner ist Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in Thüringen. An beiden Orten befanden sich NS-Konzentrationslager, in denen mehr als 75.000 Menschen zu Tode kamen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 21:45 Uhr