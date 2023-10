Antisemitismus an Schulen nimmt offenbar zu

Berlin: Der Terror der Hamas in Israel heizt offenbar auch Konflikte auf deutschen Schulhöfen an. Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ataman, sagte dem "Tagesspiegel": Seit dieser Woche sei an Schulen eine starke Zunahme von antisemitischen, israelfeindlichen und islamistischen Parolen zu beobachten. Solche Einstellungen und Verschwörungsmythen seien leider auch in muslimischen Communities weit verbreitet. Ataman wünscht sich eine bessere Rechtslage und forderte Bund und Länder zum Handeln auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 02:00 Uhr