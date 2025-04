Antisemitische Vorfälle in Bayern steigen deutlich

München: Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Bayern ist sprunghaft gestiegen. Im vergangenen Jahr seien rund 1.500 Meldungen eingegangen – fast doppelt so viele Fälle wie noch 2023, teilte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern mit. RIAS-Bayern-Leiterin Seidel-Arpaci sprach von einem "einschneidenden Jahr" mit "massenhaften antisemitischen Agitationen auf den Straßen und im Internet". 80 Prozent der Vorfälle hätten einen Bezug zu Israel gehabt. Als besonders extremer Fall wurden die Schüsse auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokumentationszentrum in München Anfang September bewertet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 12:00 Uhr