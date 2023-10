Antisemitische Äußerungen sorgen in Deutschland für Diskussionen

Berlin: Die internationale Klimaschutzbewegung Fridays for Future stößt weiter auf viel Kritik mit ihren pro-palästinensischen Posts, in denen sie von einem Völkermord an den Palästinensern spricht. Grünen-Parteichef Nouripour sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Greta Thunbergs pro-palästinensische Äußerungen schadeten dem sozialen Frieden. Auch die Antisemitismusforscherin Wetzel kritisierte das Verhalten Thunbergs und sagte im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen", es gehe nicht nur darum, ob jemand antisemitische Überzeugungen habe, sondern auch, wie die eigenen Aussagen von anderen Menschen verstanden würden. Gleichzeitig werden neue antisemitische Vorfälle aus Deutschland gemeldet. So hat ein Unbekannter im bayerisch-schwäbischen Senden bei Ulm ein Geschäft mit israelischen Lebensmitteln attackiert. Außerdem wurde in der vergangenen Nacht in Frankfurt eine israelische Fahne vom Rathaus gerissen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 13:00 Uhr