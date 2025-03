Antike Brücke in Spanien wird durch Hochwasser zerstört

Madrid: Überschwemmungen und starke Regenfälle haben Teile Spaniens noch immer fest im Griff. In 10 von 19 Regionen gilt weiterhin Warnstufe gelb oder orange. In der Nacht wurde in der Stadt Talavera de la Reina im Zentrum des Landes eine antike römische Brücke teilweise weggeschwemmt. Der Bürgermeister sprach von einem schrecklichen Tag in der Geschichte der Stadt. Unter Wasser steht außerdem nach wie vor die Stadt Avila, die für ihre Festungsanlagen berühmt ist. Spanien kämpft seit Wochen mit Stürmen, Starkregen und starkem Wellengang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 19:00 Uhr