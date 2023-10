Antijüdischer Mob stürmt Flughafen von Dagestan

Machatschkala: In der mehrheitlich muslimisch geprägten Republik Dagestan ist es zu massiven antijüdischen Übergriffen gekommen: Eine Menschenmenge stürmte am Abend den Hauptstadtflughafen, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war. Bei dem Vorfall sollen mehr als 20 Menschen verletzt worden sein, unter ihnen auch Einsatzkräfte der Polizei und Zivilisten. Medienberichten zufolge drangen Angreifer auf das Rollfeld vor. Auf Videos ist zu sehen, wie Männer Zäune durchbrachen und Türen im Terminal eintraten. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, befinden sich zwei Personen im Krankenhaus in kritischem Zustand. Der Flugplatz wurde demnach vorübergehend geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 06:00 Uhr