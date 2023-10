Antijüdischer Mob stürmt Flughafen in Dagestan

Moskau: Bei den Übergriffen auf dem Flughafen Machatschkalá in der russischen Teilrepublik Dagestan sind mindestens 20 Menschen verletzt worden. Wie die örtlichen Gesundheitsbehörden mitteilten, sind zwei von ihnen in kritischem Zustand. Die Passagiere des aus Israel angekommenen Flugzeugs seien an einem sicheren Ort, hieß es. Nach der Landung des Fliegers aus Tel Aviv hatte ein antijüdischer Mob den Flughafen gestürmt. Junge Männer schwenkten Palästina-Flaggen, schlugen Glastüren ein und riefen "Allahu Akbar". Andere rannten auf das Rollfeld. Der Flughafen wurde geräumt und anschließend geschlossen. Vorfälle dieser Art kommen im muslimisch geprägten Nordkaukasus seit Ausbruch des Kriegs zwischen Hamas und Israel immer wieder vor.

