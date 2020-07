Antidiskriminierungsstelle fordert weiterhin Studie zu Rassismus in der Polizei

Nachrichtenarchiv - 06.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat mit Unverständnis darauf reagiert, dass Innenminister Seehofer eine Studie zu möglichem Rassismus in der Polizei ablehnt. Wie der kommissarische Leiter der Behörde, Franke, mitteilte, vergibt der Bundesinnenminister eine wichtige Chance, zur Grundlagenforschung über die praktische Umsetzung von Racial Profiling in der Polizei. Von Racial Profiling spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne konkreten Anlass, kontrolliert werden. Das Innenministerium hatte die bereits angekündigte Studie am Wochenende mit der Begründung abgesagt, Seehofer sehe, so wörtlich "keinen Bedarf" für eine solche Untersuchung. Die Studie war unter anderem von der Europäischen Kommission im Kampf gegen Rassismus und Intoleranz empfohlen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2020 12:00 Uhr