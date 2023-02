Antidiskriminierungsbeauftragte sieht Rassismus-Problem

Kurzmeldung ein/ausklappen FC Augsburg feiert Bundesliga-Heimsieg gegen Hoffenheim

Augsburg: Zum Auftakt des 21. Spieltages der Fußball-Bundesliga hat sich der FC Augsburg am Abend mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim durchgesetzt. Das Sieg-Tor erzielte Jensen erst in der 88. Minute. Paderborn feierte in Liga 2 einen 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern, Braunschweig unterlag Kiel mit 2:3. Bei der Biathlon-WM in Oberhof könnte heute das Wetter einen Strich durch die deutschen Medaillenhoffnungen machen: Aufgrund einer Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde entscheidet der Weltverband erst am Morgen, ob die Rennen ausgetragen werden. Auf dem Programm stehen heute die Staffelläufe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2023 06:15 Uhr