Antidiskriminierungsbeauftragte fordert Politiker zum Handeln gegen Rassimus auf

Berlin: Die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ataman, wirft der Politik vor, zu wenig gegen Rassismus und Diskriminierung zu tun. Den "Funke"-Zeitungen sagte sie, während Millionen Menschen im Land Solidarität zeigten, kämen von der Bundesregierung und den demokratischen Parteien nur ein paar Lippenbekenntnisse. Konkret forderte Ataman, die Antidiskriminierungsgesetze zu verschärfen, denn die deutschen Regelungen seien die schwächsten in Europa. Auch heute werden in mehreren Städten wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus erwartet. In Kürze beginnt eine Kundgebung vor dem Berliner Reichstagsgebäude. Rund 100.000 Teilnehmer wurden erwartet. Auch in mehreren bayerischen Städten sind Proteste geplant - etwa in Nürnberg, Augsburg und Würzburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 14:00 Uhr