Anti-Trump-Demonstrationen in zahlreichen US-Städten

Washington: In zahlreichen Städten der USA haben Demonstranten gegen Präsident Trump, seinen Berater Musk und die aktuelle Politik protestiert. So versammelten sich beispielsweise in der Hauptstadt Washington tausende Menschen. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie "Nicht mein Präsident!" oder "Finger weg vom Rechtsstaat". Die Demonstranten kritisieren unter anderem Trumps Vorgehen gegen Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung, den Kahlschlag bei Bundesbehörden und Regierungsprogrammen sowie die aggressive Zollpolitik. Zu den Demos aufgerufen worden war in mehr als tausend US-Städten. Es werden die größten Proteste gegen Trump seit dessen Amtsantritt im Januar erwartet. Auch in europäischen Hauptstädten wie Berlin, London, Rom und Paris wurde demonstriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 21:00 Uhr