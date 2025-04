Anti-Trump-Demonstrationen in zahlreichen US-Städten

Washington: Unter dem Motto "Hände weg!" gibt es in den USA landesweite Proteste gegen die Politik von Präsident Trump. Die größte Protestveranstaltung findet in der Hauptstadt Washington mit tausenden Teilnehmern statt. Die Initiatoren erklärten, sie wollten nicht, dass Trump und Tech-Milliardär Musk die Demokratie, Gemeinden und das Bildungs- und Gesundheitssystem in die Hände bekämen. Es sind voraussichtlich die ersten größeren Demonstrationen gegen die Trump-Regierung seit der Amtsübernahme des Republikaners Ende Januar. Seitdem hatte Trump zahlreiche Dekrete und andere Maßnahmen erlassen, um die Innen- und Außenpolitik neu auszurichten. Dazu gehört auch ein radikaler Sparkurs in den Behörden, für den Musk verantwortlich ist. Tausende Jobs wurden bereits gestrichen. Eine Sprecherin von Trump betonte, weder Proteste noch Klagen könnten Trump davon abhalten, seine Versprechen zu erfüllen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 20:00 Uhr