Anti-Terror-Einheit nimmt drei Männer in Liverpool fest

Bayern verschärft Corona-Regeln weiter

München: Die bayerische Staatsregierung verschärft die Corona-Maßnahmen ein weiteres Mal. Ministerpräsident Söder kündigte an, dass ab Dienstag nicht nur die 2G-Regel in Hotels und Gaststätten eingeführt wird. Zusätzlich soll in allen Bereichen mit 2G, also beispielsweise bei Veranstaltungen, künftig eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Vom Bund forderte Söder, schnell deutschlandweite Regeln auf den Weg zu bringen. Als Beispiele nannte er eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und eine FFP2-Maskenpflicht in Nah- und Fernverkehr. Bayerns FDP-Chef Hagen, der auch Mitglied im Bundesvorstand seiner Partei ist, zeigte sich offen für eine Impfpflicht für Pflegeberufe. In diesem Bereich sei man gesprächsbereit, sagte Hagen der Nachrichtenagentur dpa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 23:00 Uhr