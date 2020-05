Anti-Piraterie-Einsatz der Bundeswehr um ein Jahr verlängert

US-Autor und Aids-Aktivist Larry Kramer ist tot

New York: Der amerikanische Aids-Aktivist und Autor Larry Kramer ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren an einer Lungenentzündung, wie US-Medien unter Berufung auf seinen Ehemann berichten. Kramer wurde vor allem bekannt durch seinen Einsatz für die Gleichberechtigung Homosexueller und den Kampf gegen Aids. 1987 gründete er die Protestbewegung "Act Up", die mit ihren Aktionen künstlerisch auf die tödliche Krankheit aufmerksam machte. Bei sogenannten "Die-Ins" etwa legten hunderte Menschen den Straßenverkehr in New York lahm, indem sie sich bewegungslos auf den Boden legten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.05.2020 02:00 Uhr