In mehreren Städten kommt es wiede zu Anti-Israel-Demonstrationen

Istanbul: In mehreren Ländern hat es am Abend wieder Demonstrationen gegen Israel gegeben. Zu Protesten kam es unter anderem in der Türkei, im Libanon, in Jordanien, Marokko,Tunesien und im Iran. Auch in Europa gab es wieder Anti-Israel-Kundgebungen, unter anderem in Athen, wo rund 10.000 Menschen auf die Straße gingen. Hierzulande war erneut Berlin ein Brennpunkt. Im Bezirk Neukölln gab es trotz eines Verbots propalästinensischer Demonstrationen stundenlange Krawalle. Es wurden Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen und Pyrotechnik abgebrannt, wie die Behörde auf der Online-Plattform X mitteilte. Angesichts der anhaltenden pro-palästinensichen Krawalle warf die Union Innenministerin Faeser indes vor, die Sicherheitslage nicht im Griff zu haben und mit ihrem Amt überfordert zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 06:00 Uhr