Anti-Geldwäsche-Behörde der EU erhält ihren Sitz in Frankfurt

Brüssel: Die EU siedelt ihre neue Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt am Main an. Dafür hat am Abend ein Gremium aus Europaabgeordneten und Vertretern der EU-Staaten gestimmt. Um den Sitz hatten sich unter anderem auch Rom, Wien, Madrid, Brüssel und Paris beworben. Die neue Behörde mit zunächst etwa 500 Mitarbeitern soll in der EU Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen. Sie soll Kredit- und Finanzinstitute direkt beaufsichtigen, die grenzüberschreitend tätig sind und beispielsweise Kryptowerte-Dienstleitungen anbieten. Insgesamt geht es um etwa 200 Unternehmen. Finanzminister Lindner hatte zuletzt für Frankfurt als Standort der Anti-Geldwäschebehörde geworben. Die Bundesrepublik, das Land Hessen und die Stadt Frankfurt stellen dafür mindestens zehn Millionen Euro zur Verfügung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 21:00 Uhr