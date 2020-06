Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes registriert Zunahme an Anfragen

Nachrichtenarchiv - 09.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: An die Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes erhält immer mehr Zulauf. Wie es in dem aktuellen Jahresbericht heißt, wandten sich im vergangenen Jahr fast 1.200 Menschen an die Stelle, weil sie sich wegen ihrer ethnischen Herkunft als diskriminiert empfanden. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Plus von zehn Prozent. Der kommissarische Leiter der Anti-Diskriminierungsstelle Franke sagte zu den Zahlen, das zeige eindeutig, dass Deutschland nicht genug gegen Rassismus tue. Er wies außerdem darauf hin, dass es sehr schwierig sei, Diskriminierungen durch die Polizei oder im Bildungsbereich rechtlich zu verfolgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 09:00 Uhr