Anti-Corona-Maßnahmen in Deutschland werden verschärft

22.11.2020 23:00 Uhr

Berlin: Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen müssen sich die Menschen in Deutschland auf noch schärfere Beschränkungen einstellen. Die Bundesländer wollen den derzeitigen Teil-Lockdown bis mindestens zum 20. Dezember verlängern und an einigen Stellen noch verschärfen - etwa mit strengeren Kontaktauflagen und einer erweiterten Maskenpflicht. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Länder für die Beratungen mit dem Bund hervor, die für Mittwoch geplant sind. An privaten Zusammenkünften sollen demnach bundesweit nur noch fünf Menschen aus zwei Haushalten teilnehmen dürfen. Ausnahmen soll es für die Weihnachtsfeiertage geben - dann sollen auch Angehörige von mehr als zwei Haushalten zusammenkommen können. Verschärfungen sind auch bei der Maskenpflicht geplant, zum Beispiel golt sie künftig auch in stark besuchten öffentlichen Räumen. Hochschulen und Universitäten sollen vom 1. Dezember an grundsätzlich auf digitale Lehre umstellen - mit Ausnahme von Labortätigkeiten, Praktika und Prüfungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 23:00 Uhr