Anti-Corona-Demos in Regensburg und Aichach sind beendet

Regensburg: Die Kundgebungen der sogenannten Querdenker-Bewegung in Regensburg und Aichach sind weitgehend störungsfrei verlaufen. Die Polizei sprach in beiden Fällen nur von einigen Verstößen gegen die Maskenpflicht. Deshalb wurden Anzeigen erstattet. In Regensburg hatten sich etwa 1.000 Menschen am Dultplatz versammelt - soviele wie vom Gericht zugelassen worden waren. In Aichach waren es etwa 800. In beiden Städten kam es auch zu Gegendemonstrationen, allerdings mit deutlich geringerer Teilnehmerzahl.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.11.2020 18:45 Uhr