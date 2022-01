Anti-Corona-Demos in Bayern verlaufen friedlich

Nachrichtenarchiv - 01.01.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Mehreren Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht sind in Niederbayern und der Oberpfalz friedlich verlaufen. Größere Versammlungen fanden nach Polizeiangaben in Neumarkt in der Oberpfalz und in Regensburg statt. In Neumarkt zählte die Polizei rund 2.000 Demonstrierende, in Regensburg zwischenzeitlich rund 1.500. Weitere Demonstrationen mit deutlich weniger Teilnehmenden fanden unter anderem in Passau, Landshut, Weiden und Bad Kötzting statt. Die Einsatzzentralen der Polizei sprachen von einem ruhigen Verlauf ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2022 23:00 Uhr