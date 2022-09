Anteilnahme am Tod der Queen bleibt sehr groß

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Am aufgebahrten Sarg der verstorbenen britischen Königin Elisabeth II. strömen weiter ohne Unterlass trauernde Menschen vorbei. Die Warteschlange war zuletzt etwa acht Kilometer lang und erstreckte sich über eine Themse-Brücke bis zur Westminster Hall des Parlaments, wo der Sarg aufgebahrt ist. Seit der MIttagszeit darf sich vorübergehend niemand mehr in die Schlange einreihen, damit sie langsam kürzer wird. Die Menschen sollen noch bis Montagmorgen Zeit haben, sich von der Königin zu verabschieden, die am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren gestorben war. Der neue König Charles III. und seine Frau Camilla besuchten heute Wales. Der Monarch trug lange den Titel Prinz von Wales, den er nun auf seinen ältesten Sohn William übertragen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 16:00 Uhr