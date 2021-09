Anteil der Briefwähler ist stark gestiegen

FDP will auf Parteitag Anhänger mobilisieren

Berlin: Eine Woche vor der Bundestagswahl will auch die FDP noch einmal für ihre Ziele werben. Vor rund einer Stunde hat der Parteitag der Liberalen in Berlin begonnen. In Kürze wird Parteichef Lindner zu den Delegierten sprechen und die Anhänger noch einmal mobilisieren. In einem Interview hatte er vor dem Treffen bekräftigt, dass das Ziel sein muss, die Grünen noch einzuholen. Der "Bild am Sonntag" sagte Lindner, für die Gespräche über Koalitionen wäre es vorteilhaft, wenn Gelb und Grün gleichauf wären. Aktuell liegt die FDP Umfragen zufolge hinter den Grünen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2021 12:00 Uhr