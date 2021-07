Anteil der Beschäftigten im Homeoffice geht weiter zurück

Zahl der Arbeitslosen sinkt leicht

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wie erwartet zurückgegangen. Im Juli waren 2.590.000 Menschen ohne Job. Das sind 24.000 weniger als im Juni und 320.000 weniger als im Juli 2020. Normalerweise ist der Juli aufgrund saisonaler Effekte ein vergleichsweise schwacher Monat. Angesichts der niedrigen Corona-Infektionszahlen zog die Nachfrage nach Arbeitskräften zuletzt aber wieder an. Auch in Bayern sind die Arbeitslosenzahlen leicht zurückgegangen auf knapp 250.000. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Holtzwart, betrachtet die aktuelle Lage positiv. Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht. Viele Arbeitslose hätten eine neue Beschäftigung gefunden, so Holtzwart.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.07.2021 10:15 Uhr