Anteil der Armutsbetroffenen wieder gestiegen

Zahl der Armen in Deutschland wächst wieder: Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband ist der Anteil der Menschen, die von Armut betroffen sind, 2024 um etwas mehr als einen Prozentpunkt angestiegen - zuvor war er drei Jahre lang gesunken. Nun liegt der Anteil bei 15,5 Prozent, was rund 13 Millionen Menschen entspricht. Am niedrigsten ist die Quote in Bayern, am höchsten in Bremen.

