Antarktis-Konferenz für mehr Meeresschutz startet in Australien

Hobart: In Australien kommt ab heute die Antarktis-Kommission zusammen, um über mehr Umweltschutz am Südpol zu verhandeln. Geplant ist unter anderem die Ausweisung von drei großen Meeresschutzgebieten in der Ostantarktis, dem Weddellmeer und in den Gewässern der Antarktischen Halbinsel. In der Vergangenheit ist ein Durchbruch vor allem am Widerstand von Russland und China gescheitert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 04:00 Uhr