Antarktis-Kommission findet keinen Konsens bei Meeresschutzgebieten

Kurzmeldung ein/ausklappen 40. Filmfest München ist eröffnet

München: In München ist am Abend das 40. Filmfest eröffnet worden. Digitalministerin Gerlach sagte zum Jubiläum, in den vierzig Jahren seines Bestehens habe sich das Filmfest München zu Deutschlands größtem Sommerfestival entwickelt und zu einem der beliebtesten Branchentreffs. Eröffnungsfilm war die Tragikomödie "The Persian Version" von Regisseurin Maryam Keshavarz. Bis zum 1. Juli werden in München 147 Filme aus aller Welt gezeigt, viele gehen ins Rennen um einen der Festival-Preise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2023 03:00 Uhr