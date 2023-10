Antarktis bekommt keine neuen Schutzgebiete

Hobart: In der Antarktis werden keine neuen Meeresschutzgebiete ausgewiesen. Die zuständige Kommission aus 26 Ländern hat sich auf ihrer zweiwöchigen Jahrestagung in Hobart in Australien nicht auf weitere Schritte verständigt. China und Russland blockierten eine Einigung. Beide Länder haben Bedenken angemeldet, wegen der Kontrollen in den Schutzgebieten und der Auswirkungen auf die Fischerei. Bundesumweltminister Özdemir hatte die Blockade bereits gestern scharf kritisiert. Das Südpolarmeer sei im Kampf gegen die Klimakrise und das Artensterben von unschätzbarem Wert, so Özdemir. - Die Gewässer um die Antarktis gelten als eines der letzten unberührten maritimen Ökosysteme. Dort leben neben vielen Robben-, Wal- und Seevögelarten auch Adelie- und Kaiserpinguine und gigantische Schwärme von Krill.

