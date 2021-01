Ansturm auf Teststationen an bayerisch-tschechischer Grenze

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schirnding: Wegen der strengeren Einreiseregeln hat es an manchen Grenzübergängen zu Tschechien heute teils lange Schlangen an den Teststationen gegeben. So ließen sich etwa bis zum Mittag mehr als 1200 Grenzgänger im oberfränkischen Schirnding testen. Um den Andrang bewältigen zu können, öffnen einige Grenzlandkreise morgen früh Schnelltest-Stationen - zum Beispiel der Landkreis Cham an den Übergängen Furth im Wald und Waldmünchen und der Landkreis Regen in der Arberlandhalle in Bayerisch Eisenstein. Seit Mitternacht gelten für mehr als 20 Länder mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen strengere Regeln bei der Einreise nach Deutschland. Wer zum Beispiel aus Tschechien, Spanien oder den USA einreisen will, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 20:00 Uhr