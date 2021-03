Ansturm auf Selbsttests überrascht Aldi und Lidl

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Nachfrage zum Verkaufstart der Corona-Selbsttests in Supermärkten ist höher als erwartet: Nach Angaben des Discounters Aldi waren die Tests in den meisten Filialen nach nur wenigen Stunden ausverkauft. Auch beim Konkurrenten Lidl sind die Tests nicht mehr bestellbar. Der Online-Shop war wegen der hohen Nachfrage stundenlang nicht erreichbar. Beide Unternehmen zeigten sich überrascht und kündigten für die kommende Woche Nachschub an. Dann soll es die Tests auch in Drogerie- und Supermärkten geben. Der Ansturm heizt auch die Debatte über die Verfügbarkeit der medizinischen Schnelltests an. Bundesgesundheitsminister Spahn ist jedoch davon überzeugt, dass niemand leer ausgehen wird. Es seien mehr als genug Tests verfügbar, sagte er auf einer digitalen Wahlkampfveranstaltung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2021 21:00 Uhr