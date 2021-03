Ansturm auf Selbsttests überrascht Aldi und Lidl

Augsburg verliert bei Hertha BSC 1:2

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg im Kampf um den Klassenerhalt bei Verfolger Hertha BSC eine Niederlage kassiert. Die Schwaben gingen früh durch ein Tor von Benes in Führung, mussten nach der Pause aber zunächst den Ausgleich einstecken und kassierten kurz vor Abpfiff per Foulelfmeter den Treffer zum 1:2-Endstand. Leipzig schob sich mit einem 3:0 in Freiburg vorübergehend an Bayern vorbei an die Tabellenspitze, die Münchner können aber ab 18:30 im Spiel gegen Dortmund nachziehen. Außerdem spielten: Gladbach - Leverkusen 0:1, Frankfurt - Stuttgart 1:1 und Hoffenheim - Wolfsburg 2:1. In der zweiten Liga spielten Fürth - Bochum 1:2, Aue - Hannover 1:1 und Karlsruhe und St. Paulitrennten sich 0:0 unentschieden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 18:15 Uhr