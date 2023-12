Ansehen der Ampelkoalition sinkt laut Deutschlandtrend auf neuen Tiefststand

Berlin: Das Ansehen der Ampelkoalition hat einen neuen Tiefstand erreicht. Nach dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend sind nur noch 17 Prozent der Wahlberechtigten mit der Regierungskoalition zufrieden. Die sinkende Akzeptanz wirkt sich auch auf die Werte von Kanzler Scholz aus. Mit seiner Arbeit sind nur noch 20 Prozent zufrieden. Nur noch 27 Prozent sind der Meinung, dass Scholz dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen ist. Einen so niedrigen Wert hat es im ARD-Deutschlandtrend noch nie gegeben für einen Regierungschef. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würde die SPD nur noch auf 14 Prozent der Stimmen kommen, ein Minus von zwei Punkten. Die Union kommt dagegen auf 32 Prozent - ein Plus von zwei Punkten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 18:15 Uhr