Ansbacher Fliegerbombe entschärft

Ansbach: Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Ansbacher Bahnhof ist der Sprengkörper am Abend ohne Zwischenfälle entschärft worden. Wie es hieß, wurden die Zünder der 250-Kilo-Bombe unschädlich gemacht. Knapp 2400 Anwohner, die vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten wieder nach Hause zurückkehren. An der Entschärfung hatten 370 Einsatzkräfte mitgewirkt. Wegen der Hochwasserlage in Verbindung mit dem Bombenfund hatte die Stadt Ansbach den Katastrophenfall ausgerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2021 22:00 Uhr