Annen erwartet mehr Geflüchtete aus Afghanistan

Berlin: Angesichts der Gewalt-Eskalation in Afghanistan erwartet der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Annen, mehr Geflüchtete aus der Region, auch in Europa. Gerade Deutschland sei für Afghanen ein attraktives Zielland, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. - Derweil hat Bundesinnenminister Seehofer alle Abschiebungen nach Afghanistan wegen des schnellen Vormarsches der radikalislamischen Taliban vorerst ausgesetzt. Bundesaußenminister Maas bezeichnete den Schritt als "notwendig und richtig". Nach den Worten des SPD-Ministers hat sich die Lage in Afghanistan in den letzten Wochen noch einmal deutlich verschlechtert. Auch die Organisation "Pro Asyl" begrüßte die Entscheidung von Bundesinnenminister Seehofer, sie sei mehr als überfällig. Aktuellen Angaben zufolge leben derzeit knapp 30.000 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.08.2021 01:00 Uhr